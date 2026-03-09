RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO

Sindicato y UCM acuerdan negociar durante tres semanas los despidos anunciados por la empresa

Representantes de UCM y del sindicato de trabajadores se reunieron este lunes en el Ministerio de Trabajo.

UCM-sindicato
COMUNICADO FUS UCM
ACTA-DINATRA-UCM

La secretaria general del sindicato de trabajadores de UCM Cecilia Ferera, dijo en rueda de prensa este lunes que se acordó con la empresa un período de tres semanas para negociar la situación de cada uno de los empleados para los que la empresa anunció el despido.

UCM comunicó la semana pasada que reestructura su organización administrativa a nivel global y que por eso concentrará en Colombia parte de su gestión en la región, lo que implica el despido de 125 trabajadores en Uruguay.

Ferrera dijo que este lunes en el Ministerio de Trabajo se acordó una negociación de tres semanas para definir la situación de los despidos e intentar reubicar a esos trabajadores.

salta, mira hacia atras y vuelve a saltar: la liberacion de la zorra gris que fue rescatada en punta carretas
Seguí leyendo

Salta, mira hacia atrás y vuelve a saltar: la liberación de la zorra gris que fue rescatada en Punta Carretas

“Pone a los 125 despidos en la mesa para comenzar una negociación de una reubicación y todas las condiciones que se puedan trabajar de cada uno de los que hoy en día está con despido”, dijo Ferrera en rueda de prensa tras la reunión en el Ministerio.

“La empresa se comprometió a no hacer ninguna innovación en este período de negociaciones y no se va a ejecutar ningún despido”, aseguró Ferrero.

Embed

Habrá una nueva instancia de negociación el miércoles a las 11:30 horas, de acuerdo al acta firmada este lunes en la Dinatra.

ACTA-DINATRA-UCM

FUS

Tras el acuerdo, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) emitió un comunicado en el que expresa su defensa al trabajo y al Sistema Nacional Integrado de Salud. Además, reclamó que se convoque a un diálogo nacional en salud.

Respecto al ámbito de negociación, que se extenderá hasta el 27 de marzo, se estudiará caso a caso y se buscarán alternativas de reubicación. Ambas partes se comprometen un clima de diálogo sin medidas que entorpezcan la negociación.

La FUS rechaza la decisión de la empresa en el entendido que los despidos afectarán la calidad del servicio en áreas sensibles que ponen en riesgo servicios esenciales que reciben los usuarios.

COMUNICADO FUS UCM
Temas de la nota

Lo más visto

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos video
nueva instancia judicial

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
en Paysandú

Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
BARRIO COLÓN

Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció
Caso de flor de maroñas

UTU hizo denuncia por violencia contra el adolescente asesinado y no se actuó de la forma "esperada", dijo presidente de ANEP

Te puede interesar

Negro remarcó que el plan de seguridad se presentará antes de fin de mes; tendrá siete ejes y más de cien medidas video
Hay "medidas que ya están en curso", dijo

Negro remarcó que el plan de seguridad se presentará antes de fin de mes; tendrá siete ejes y más de cien medidas
Castillo presentó ante el Consejo de Ministros proyecto de ley con el que buscan promover el empleo juvenil video
TORRE EJECUTIVA

Castillo presentó ante el Consejo de Ministros proyecto de ley con el que buscan promover el empleo juvenil
Sindicato y UCM acuerdan negociar durante tres semanas los despidos anunciados por la empresa
CONFLICTO

Sindicato y UCM acuerdan negociar durante tres semanas los despidos anunciados por la empresa

Dejá tu comentario