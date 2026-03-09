Sindicato y UCM acuerdan negociar durante tres semanas los despidos anunciados por la empresa

La secretaria general del sindicato de trabajadores de UCM Cecilia Ferera, dijo en rueda de prensa este lunes que se acordó con la empresa un período de tres semanas para negociar la situación de cada uno de los empleados para los que la empresa anunció el despido .

UCM comunicó la semana pasada que reestructura su organización administrativa a nivel global y que por eso concentrará en Colombia parte de su gestión en la región, lo que implica el despido de 125 trabajadores en Uruguay.

Ferrera dijo que este lunes en el Ministerio de Trabajo se acordó una negociación de tres semanas para definir la situación de los despidos e intentar reubicar a esos trabajadores.

“Pone a los 125 despidos en la mesa para comenzar una negociación de una reubicación y todas las condiciones que se puedan trabajar de cada uno de los que hoy en día está con despido”, dijo Ferrera en rueda de prensa tras la reunión en el Ministerio.

“La empresa se comprometió a no hacer ninguna innovación en este período de negociaciones y no se va a ejecutar ningún despido”, aseguró Ferrero.

Habrá una nueva instancia de negociación el miércoles a las 11:30 horas, de acuerdo al acta firmada este lunes en la Dinatra.

Tras el acuerdo, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) emitió un comunicado en el que expresa su defensa al trabajo y al Sistema Nacional Integrado de Salud. Además, reclamó que se convoque a un diálogo nacional en salud.

Respecto al ámbito de negociación, que se extenderá hasta el 27 de marzo, se estudiará caso a caso y se buscarán alternativas de reubicación. Ambas partes se comprometen un clima de diálogo sin medidas que entorpezcan la negociación.

La FUS rechaza la decisión de la empresa en el entendido que los despidos afectarán la calidad del servicio en áreas sensibles que ponen en riesgo servicios esenciales que reciben los usuarios.