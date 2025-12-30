RECIBÍ EL NEWSLETTER
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero

Esos haberes se cobrarán los primeros días de febrero. Una vez que se conozca la variación anual del IMSN en 2025, se fijará el porcentaje del aumento definitivo en las pasividades.

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento provisorio de 5,72% en enero. El porcentaje corresponde al Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN) acumulado entre enero y noviembre de este año, según los datos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El IMSN toma en cuenta la evolución de los salarios en lo que va del año sin descontar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni el aporte al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y es el que se considera para fijar el incremento en las pasividades que paga el Banco de Previsión Social (BPS).

En los once meses del año, el IMSN acumuló una variación de 5,72%, que es el ajuste provisorio de enero, que se cobrará en los primeros días de febrero.

Una vez que se conozca la variación anual del IMSN en 2025, se fijará el porcentaje del aumento definitivo en las pasividades, que se liquidará en febrero al que se sumará la diferencia con el ajuste dado en enero. Se cobrará los primeros días de marzo.

