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fiesta de la chacra

Emprendedor perdió la caja en la que guardaba el dinero en una feria, una maestra lo encontró y lo devolvió

El dinero le fue entregado a la maestra por error, en una caja en la que presuponía que estaba una taza que le había comprado al emprendedor.

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Una historia particular se dio tras una nueva edición de la Fiesta de la Chacra en San Jacinto, Canelones, que involucra un gesto noble de una maestra y el alivio de un joven emprendedor.

Analía Barbé, maestra directora de la escuela 34 de Casupá, compró un recuerdo en un stand de un joven emprendedor canario destinado a la venta de tazas: el propietario, por error, le entregó la caja de una taza que en vez de tener adentro el objeto, tenía todo el dinero recaudado, que alcanzaba los 45 mil pesos.

El emprendedor se dio cuenta más tarde de lo que había sucedido, por lo que empezaron los nervios y desesperación por el dinero perdido de su trabajo. Sin embargo, una fuerte movida en redes sociales culminó con final feliz para todos.

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La docente se había ido para Montevideo y no había revisado la caja. Pero vio la publicación en Facebook y se dio cuenta de que era ella quien tenía la recaudación.

"Lo llamé por teléfono, le dije mi nombre, que era de Casupá, y que tenía todo su dinero para devolver", contó.

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