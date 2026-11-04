"Estoy para dar la cara y dar respuestas, las posibles, a las familias", dice Lazo tras muerte de militares

“Vinimos a hablar de primera mano con familiares”, dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo, sobre su viaje a Fray Bentos este miércoles, a casi una semana de la muerte de tres militares durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay.

Lazo se reunió con la familia de una de las víctimas (oriunda de allí), mientras que entre este miércoles y jueves se reunirá con las otras dos en Durazno y Montevideo.

“Estoy para dar la cara y dar respuestas, las posibles, a las familias”, agregó, precisando que al momento las investigaciones administrativas y penales están en curso.

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“Lo que corresponda hacer lo vamos a hacer, sin duda. No se han tomado decisiones (y no se tomarán) hasta que no culmine toda la investigación”, expresó.

Lazo suspendió una visita que tenía prevista a Maldonado y viajó a Fray Bentos, donde ocurrió la tragedia. “Lo más importante de esto es la familia. Vinimos a hablar de primera mano con familiares. Hay respuestas que no las tenemos aún pero sí (lo que hicimos fue) comprometer la transparencia y rigurosidad con que se llevan adelante las investigaciones. Esto no está concluido y no podemos dar información tan a la ligera”, indicó.

La ministra agregó: “Es legítimo todo lo que la gente nos pregunta (…) Todo está a disposición de la Fiscalía”.

Consultada sobre si informará lo ocurrido ante el sistema político local, dijo: “Lo primero es la familia, después vamos a informar”.

Muertes en el río Uruguay

La tragedia ocurrió en la noche del jueves, en el muelle del histórico frigorífico Anglo. El ejercicio consistía en una prueba de nado en superficie, con un recorrido de 2.500 metros. Participaban 20 efectivos, distribuidos en dos grupos y sujetos a una cuerda de seguridad. El operativo contaba además con cuatro embarcaciones y 16 instructores.

Según explicó el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, por circunstancias que todavía se investigan, cuatro militares se sumergieron durante la travesía. Tres de ellos murieron, mientras que un cuarto debió ser reanimado y trasladado al Hospital Militar de Montevideo, donde se recupera y está ahora en sala.

Las víctimas fueron identificadas como el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el cabo Juan Rocha y el alférez Matías Vasella, de 23 años, oriundo de Fray Bentos.

Vasella había participado en junio de este año en el campeonato mundial junior de carreras de aventura en Canadá. Este sábado al mediodía fue despedido por una multitud que asistió al sepelio en la necrópolis de la capital de Río Negro.

En relación con las circunstancias, Stevenazzi rechazó que pueda hablarse de negligencia y sostuvo que existían distintas medidas de seguridad. No obstante, reconoció que será la investigación la que deberá determinar exactamente qué ocurrió.

El Ejército anunció el viernes, sobre las 19:30, que había dispuesto una investigación administrativa de urgencia, con un plazo de 48 horas. Ese informe ya está en poder de Lazo y del presidente Yamandú Orsi, quien decretó dos días de duelo (martes 3 y miércoles 4).

Desde el Ministerio de Defensa se indicó que será necesario esclarecer cómo se planificó y autorizó el ejercicio, cuáles eran las condiciones de seguridad y cómo fue la respuesta ante la emergencia. También se deberán determinar las eventuales responsabilidades.

Por su parte, la fiscal de 1.° Turno, Guillermina Chouy, también inició actuaciones a nivel penal y pidió pericias, testimonios y autopsias.

Según dijo la fiscal a Subrayado el martes de mañana, la investigación incluye declaraciones de todos los involucrados y pericias técnicas que buscan determinar si existió responsabilidad y de qué tipo en una o más personas.

Por el momento el caso está caratulado como “siniestro marítimo”, aunque esta calificación podría modificarse de acuerdo con los resultados de la investigación.