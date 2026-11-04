Diputado colorado aseguró que Juan Castillo "gobierna el Ministerio de Trabajo como si fuera la dirección de un sindicato"

El diputado Adrián Juri, del Partido Colorado, que interpela este miércoles al ministro de Trabajo Juan Castillo por el conflicto de varios meses entre el sindicato y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo, aseguró que los sucesivos paros provocaron una pérdida “de entre 17 y 22 millones de dólares”.

El legislador interpelante dijo en sala que, según las cifras proporcionadas por los exportadores, “cada día de paro les costó entre 400.000 y 500.000 dólares”.

Juri aseguró que “solo en agosto 12 barcos portacontenedores cancelaron su escala en Montevideo” por el conflicto, y aseguró que la caída en el movimiento de contenedores superó el 23%.

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El diputado destacó que el conflicto de varios meses en TCP derivó en más de 40 días de paro, con la afectación señalada en las exportaciones y el movimiento de todo el puerto de Montevideo. Esto, dijo, se suma al conflicto en el sector de la pesa, durante 2025, "que duró más de 80 días".

En un cuestionamiento directo a la gestión de Castillo como ministro de Trabajo, Juri apuntó a su filiación al Partido Comunista del Uruguay (PCU): “Un comunista no puede ser ministro de trabajo”.

"Lo que cuestiono es que gobierna el ministerio de Trabajo como si fuera la dirección de un sindicato", agregó el diputado interpelante.

La respuesta del ministro Castillo

Castillo dijo en su respuesta al diputado que el conflicto se denunció en el Ministerio en junio de este año, y que hasta los primeros días de octubre, cuando se firmó el nuevo convenio colectivo entre el sindicato y TCP, se realizaron "más de 40 reuniones" para intentar acercar las partes y solucionar el conflicto.

Detalló que a fines de setiembre se había alcanzado un acuerdo y que en los primeros días de octubre se firmó el nuevo convenio colectivo en la empresa que, destacó, rige por cinco años.

También aseguró que el conflicto ocurrió solo en la Terminal Cuenca del Plata, sin afectar a todo el puerto de Montevideo. Y en ese sentido, aseguró que la caída en el movimiento de contenedores en todo el puerto, durante el conflicto, "fue de 1%".

En otro pasaje de su respuesta, el ministro dijo que el gobierno no decretó la esencialidad de los servicios portuarios (para terminar con el conflicto) porque la ley vigente no prevé estos servicios como esenciales. Por esto, dijo, el gobierno optó por sacar una resolución que obligaba a cumplir un trabajo mínimo indispensable en TCP para mantener la operativa.

Interpelación | El ministro Juan Castillo responde a los cuestionamientos del diputado colorado Adrián Juri por su gestión en el conflicto de TCP.

Informa @NicolasVigliola | https://t.co/WmNUArSHBJ pic.twitter.com/5F4GzFSXar — Subrayado (@Subrayado) November 4, 2026

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