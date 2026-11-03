Ministro español de Transportes dimite tras la segunda tragedia ferroviaria en menos de un año

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión casi una semana después de que el país viviera su segunda tragedia ferroviaria este año, complicando aún más el horizonte político para Pedro Sánchez a menos de un mes para las elecciones generales.

"Quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales" para los comicios del 29 de noviembre, expuso Puente ante la diputación permanente del Congreso de los Diputados.

El ministro, del que la oposición demandaba reiteradamente su dimisión, había descartado dejar su puesto en los primeros días que siguieron a la colisión entre dos trenes de alta velocidad que dejaron al menos 69 fallecidos el pasado miércoles.

"Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", aseguró, sin embargo, al final de una larga comparecencia en el órgano que representa al Congreso tras la disolución de las cámaras por la convocatoria de elecciones.

Puente -considerado como muy cercano al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez- estaba también al frente del ministerio cuando el 18 de enero dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de la localidad de Adamuz, en Andalucía (sur), dejando 46 muertos.

Muy cuestionado por la oposición de derecha y extrema derecha en la época, su situación política era crítica después del accidente del miércoles, que volvió a conmocionar al país.

"La decisión sobre mi futuro la tomé los primeros minutos en los que se produjo la tragedia, en cuanto tuve conocimiento de ella", contó sobre el segundo siniestro. "Esta decisión la hago pública hoy, en el lugar en el que más sentido tiene hacerlo, en la sede de la soberanía nacional", detalló en su última intervención tras más de cuatro horas de debate.

"Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista", reaccionó poco después Pedro Sánchez en su cuenta de X.

FUENTE: afp