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HASTA LAS 20 HORAS

Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para varios departamentos

Las tormentas podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica. Además, mantiene una de color amarillo.

Lluvias y tormentas el fin de semana. Foto: FocoUy

Lluvias y tormentas el fin de semana. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas.

El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Principales localidades afectadas:

Foto: FocoUy.
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Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes centro y norte del país
  • Artigas: Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.
  • Rivera: Cerro Pelado, Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.
  • Salto: Todo el departamento.
  • Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

También rige una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para:

  • Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.
  • Colonia: Agraciada.
  • Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.
  • Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.
  • Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
  • Río Negro: Todo el departamento.
  • Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.
  • Tacuarembó: Achar, Ansina, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Ambas advertencias rigen hasta las 20 horas.

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