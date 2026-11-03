El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas.
Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para varios departamentos
Las tormentas podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica. Además, mantiene una de color amarillo.
El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Principales localidades afectadas:
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Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes centro y norte del país
- Artigas: Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.
- Rivera: Cerro Pelado, Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.
- Salto: Todo el departamento.
- Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
También rige una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para:
- Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.
- Colonia: Agraciada.
- Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.
- Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.
- Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
- Río Negro: Todo el departamento.
- Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.
- Tacuarembó: Achar, Ansina, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.
Ambas advertencias rigen hasta las 20 horas.
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