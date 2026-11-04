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CORDÓN

Accidente laboral fatal en automotora; un trabajador de una empresa contratada cayó mientras reparaba el techo

El siniestro fatal ocurrió en la zona del Cordón. El operario de 50 años se precipitó al vacío y murió por la caída.

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Un hombre de 50 años murió este miércoles de tarde como consecuencia de un accidente laboral fatal ocurrido en una automotora ubicada en la zona del Cordón.

De acuerdo a la información la que accedió Subrayado, la víctima trabajaba realizando reparaciones en el techo de un galpón, cuya empresa había sido contratada por la automotora. Se precipitó al vacío y murió por la caída.

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