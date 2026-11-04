Un hombre de 50 años murió este miércoles de tarde como consecuencia de un accidente laboral fatal ocurrido en una automotora ubicada en la zona del Cordón.
Accidente laboral fatal en automotora; un trabajador de una empresa contratada cayó mientras reparaba el techo
El siniestro fatal ocurrió en la zona del Cordón. El operario de 50 años se precipitó al vacío y murió por la caída.
De acuerdo a la información la que accedió Subrayado, la víctima trabajaba realizando reparaciones en el techo de un galpón, cuya empresa había sido contratada por la automotora. Se precipitó al vacío y murió por la caída.
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