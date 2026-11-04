Detuvieron en Rivera a un nigeriano que ingresó ilegal al país y llevaba 9 kilos de cocaína en un bolso

La Policía detuvo en la terminal de Rivera durante un control a un nigeriano de 45 años que trasladaba nueve kilos de cocaína en un bolso con fondo falso.

Según indicó en un comunicado, efectivos que hacían un control a personas que ingresaban y salían del país mediante ómnibus, ubicaron la droga en el equipaje del hombre.

Así, se supo que el nigeriano viajó a Rivera desde Porto Alegre, Brasil, y que tenía como destino Montevideo. Sin embargo, ingresó al país sin hacer los trámites migratorios correspondientes, indica la información oficial.

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El hombre llevaba un bolso y una mochila con un fondo falso. Al inspeccionarlo, los policías hallaron 20 envoltorios de nailon transparente conteniendo en su interior cocaína, con un peso total de 9,036 kilogramos.

Además, fueron incautados dos celulares, $300 y 130 reales.

La Policía Científica hizo las pericias correspondientes, mientras que el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.