Joven señalado por Penadés como clave en su caso lo denunció por difamación e injurias

"Sr. ciudadano Gustavo Penadés, usted no goza de fueros parlamentarios, sus dichos serán investigados y juzgados, la denuncia está hecha", escribió el joven en su cuenta de Facebook. Mastropierro aseguró que no tiene "relación alguna" con las víctimas y que en la causa declaró como testigo. "Yo NO lo denuncié (sic)", remarcó.