Penadés habló sobre una figura clave en su caso

Esa persona apareció bajo el nombre de Mateo, pero Penadés dijo que es un seudónimo y lo identificó al ser entrevistado por Radio Universal. Se trata de un joven cuyo caso cobró notoriedad porque hacía estafas y se hacía pasar por sobrino de Rockefeller. La información brindada por Penadés fue confirmada por fuentes de la investigación a Subrayado.

El joven estafaba presentándose como Vice-Embajador Juvenil de las Naciones Unidas.

El último procesamiento judicial a Jonathan Gabriel Mastropierro Olivera, de entonces 19 años, como autor penalmente responsable de "5 delitos de estafa, uno de ellos en carácter de continuado, en régimen de reiteración real" a la pena de 20 meses de prisión, y confiscación del dinero incautado.

El joven que impulsó las denuncias contra Penadés también había sido denunciada por una empresa financiera. El estafador llamaba a clientes de la financiera -haciéndose pasar por funcionario- para sacarle el número de sus tarjetas de crédito y hacer compras con esas cuentas.

Según el Ministerio del Interior, Mastropierro es poseedor de prontuario criminal anterior a esas estafas, porque ya había sido condenado por un delito continuado de estafa en marzo de 2018.

Penadés dijo que fue este joven el que le tomó la foto en un cajero de banco y en un motel, y que tiene comprobado que ya era mayor de edad.

La causa seguirá luego de la feria judicial.

Penadés también sostuvo en la entrevista que la línea argumental de su defensa se sustenta "en una trama que se ha organizado para perjudicarme".

La fiscal Alicia Ghione afirmó a través del director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, que "no hay ningún elemento, a su juicio, en este momento, que revele la existencia de algún tipo de trama". En ese sentido, aseguró que tiene evidencias para respaldar los testimonios y que "una gran cantidad de los denunciantes provienen de contextos sociales distintos, no se conocen entre sí, no tienen vinculación con Romina Celeste" y tampoco con la persona con antecedentes por estafa.