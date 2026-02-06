Joven murió en un accidente en moto en Maldonado: chocó contra un mojón, según primeras pericias

Foto: Subrayado. Ruta 104, El Chorro, Maldonado.

Un accidente fatal ocurrió sobre las diez de la mañana de este viernes en el kilómetro 104 de la ruta 8,500, cerca de El Chorro en Maldonado.

Cuando la Policía y una ambulancia llegó al lugar asistió a la víctima, un joven de 20 años que estaba tendido en el suelo. Pese a los esfuerzos médicos, murió en el lugar.

Según los primeros indicios, el joven chocó contra un mojón, informó la Policía. De momento se desconocen los motivos y no hay elementos que indicaran que participó otro vehículo.

De todos modos, la investigación fue derivada a la Policía Científica y a la Fiscalía, que buscarán determinar lo ocurrido.

