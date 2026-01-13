RECIBÍ EL NEWSLETTER
Montevideo

Joven cayó de la moto en la rambla portuaria y un camión no pudo evitar atropellarla: sufrió herida grave

La joven de 21 años tiene fractura expuesta en una pierna y traumatismo severo.

Fotos: Policía Caminera. Rambla portuaria, Montevideo.

Fotos: Policía Caminera. Rambla portuaria, Montevideo.

Una joven de 21 años sufrió una herida grave en la mañana de este martes cuando un camión la atropelló en la rambla portuaria, en Montevideo.

Según informó la Policía Caminera, la víctima iba en su moto hacia el este y quiso ingresar al carril lento cuando cayó al suelo. Un camión que circulaba en la misma dirección no pudo evitar atropellarla.

La joven tuvo una herida grave en su pierna derecha: fractura expuesta con traumatismo severo. Fue trasladada al hospital Maciel donde se encuentra internada.

En tanto, el conductor del camión era un hombre de 42 años quien resultó ileso. El examen de alcoholemia que le fue practicado dio resultado cero, agregó Caminera.

El accidente fue en Rambla Baltasar Brum y Ricaurte, a la altura del barrio Bella Vista.

