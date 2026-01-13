Joven cayó de la moto en la rambla portuaria y un camión no pudo evitar atropellarla: sufrió herida grave

Una joven de 21 años sufrió una herida grave en la mañana de este martes cuando un camión la atropelló en la rambla portuaria, en Montevideo.
La joven de 21 años tiene fractura expuesta en una pierna y traumatismo severo.
Según informó la Policía Caminera, la víctima iba en su moto hacia el este y quiso ingresar al carril lento cuando cayó al suelo. Un camión que circulaba en la misma dirección no pudo evitar atropellarla.
La joven tuvo una herida grave en su pierna derecha: fractura expuesta con traumatismo severo. Fue trasladada al hospital Maciel donde se encuentra internada.
Desarticulan una banda delictiva dedicada al robo de motos y tráfico de armas en Maldonado
En tanto, el conductor del camión era un hombre de 42 años quien resultó ileso. El examen de alcoholemia que le fue practicado dio resultado cero, agregó Caminera.
El accidente fue en Rambla Baltasar Brum y Ricaurte, a la altura del barrio Bella Vista.
