rambla de Montevideo

Un hombre de 48 años se ahogó tras ingresar a bañarse cerca del Dique Mauá

La víctima se bañaba en una zona no habilitada junto a otras dos personas, que lograron salir por sus propios medios. Investiga la Fiscalía.

Foto: Armada. Operativo de Prefectura en Dique Mauá este sábado.

Foto: Armada. Operativo de Prefectura en Dique Mauá este sábado.

Según la información de la Armada, la víctima se encontraba bañándose en una zona no habilitada junto a otras dos personas. Presuntamente estaba alcoholizado, señaló el vocero de la Armada, Alejandro Pérez.

Los acompañantes lograron salir por sus propios medios hacia la rambla, mientras que el hombre no pudo hacerlo.

