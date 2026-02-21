Un hombre de 48 años se ahogó tras ingresar a bañarse cerca del Dique Mauá

Un hombre de 48 años murió ahogado en la tarde de este sábado las inmediaciones del Dique Mauá, en la rambla de Montevideo.
La víctima se bañaba en una zona no habilitada junto a otras dos personas, que lograron salir por sus propios medios. Investiga la Fiscalía.
Según la información de la Armada, la víctima se encontraba bañándose en una zona no habilitada junto a otras dos personas. Presuntamente estaba alcoholizado, señaló el vocero de la Armada, Alejandro Pérez.
Los acompañantes lograron salir por sus propios medios hacia la rambla, mientras que el hombre no pudo hacerlo.
El caso fue reportado a través del 911 y personal policial y otros medios trabajaron en el lugar. Fiscalía de Flagrancia fue informada del caso y se harán las pericias correspondientes.
