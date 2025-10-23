RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Joven de 18 años condenado por denunciar falso secuestro se tragó un clavo para evitar ser trasladado a la cárcel

El hecho ocurrió dentro de la seccional 6 de Maldonado Nuevo cuando iba a ser derivado a la unidad penitenciaria de Las Rosas para cumplir una pena de cuatro meses de prisión por simulación de delito.

seccional-6-de-maldonado

El hecho ocurrió dentro de la seccional 6 de Maldonado Nuevo cuando el joven iba a ser derivado a la unidad penitenciaria de Las Rosas para cumplir la pena impuesta por la Justicia.

Según los datos recabados por Subrayado en contacto con fuentes del caso, el privado de libertad fue valorado a nivel médico, se le hizo una tomografía y se pudo establecer que el clavo quedó alojado en el esternón. Se entendió que no había riesgo, por lo que se espera que el clavo sea expulsado naturalmente.

El joven había sido condenado a cuatro meses de cárcel por simulación de delito luego de que fuera detenido en el marco de un procedimiento llevado adelante por decenas de policías en el asentamiento Benedetti de la ciudad de Maldonado.

