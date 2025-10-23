Joven de 18 años condenado por denunciar falso secuestro se tragó un clavo para evitar ser trasladado a la cárcel

Un joven de 18 años que había sido condenado por denunciar un falso secuestro se tragó un clavo para evitar que lo trasladaran a la cárcel en Maldonado.
El hecho ocurrió dentro de la seccional 6 de Maldonado Nuevo cuando iba a ser derivado a la unidad penitenciaria de Las Rosas para cumplir una pena de cuatro meses de prisión por simulación de delito.
Según los datos recabados por Subrayado en contacto con fuentes del caso, el privado de libertad fue valorado a nivel médico, se le hizo una tomografía y se pudo establecer que el clavo quedó alojado en el esternón. Se entendió que no había riesgo, por lo que se espera que el clavo sea expulsado naturalmente.
El joven había sido condenado a cuatro meses de cárcel por simulación de delito luego de que fuera detenido en el marco de un procedimiento llevado adelante por decenas de policías en el asentamiento Benedetti de la ciudad de Maldonado.
