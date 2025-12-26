Jorge Díaz sobre Cardama: "¿Por qué siguen defendiendo los intereses de una empresa privada que ha incumplido?"

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz , publicó este viernes un tuit en el que cuestionó el proceso que llevó a la contratación del astillero español Cardama para la construcción de patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional. En el mensaje, Díaz planteó una serie de interrogantes sobre cómo llegó la empresa al Ministerio de Defensa Nacional, si se le permitió mejorar su oferta en varias oportunidades sin dar la misma chance a otras compañías y por qué se eligió a una firma sin experiencia en la construcción de ese tipo de buques, que además había quedado rezagada en un proceso anterior.

En el tuit, el jerarca también preguntó si se involucró al entonces presidente Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa en la que se anunciaron aspectos que luego no se cumplieron, y por qué se prorrogó durante 11 meses el plazo para constituir garantías sin expediente, resolución ni motivación formal.

Díaz escribió: “Seguimos esperando las respuestas: ¿cómo llegó Cardama al MDN? ¿Se le permitió mejorar tres veces la oferta y a las otras empresas no? Si fue así, ¿por qué? ¿Por qué se eligió una empresa sin ninguna experiencia en la construcción de estos buques y que había quedado muy atrás en el proceso anterior? ¿Se arrastró al expresidente Lacalle a hacer una conferencia de prensa en la que se anunciaron cosas que no se cumplieron? ¿Por qué se prorrogó, sin expediente, resolución ni motivación, durante 11 meses el plazo para constituir garantías? ¿Por qué se aceptó una garantía sin controlar solvencia, reputación y potestad de dar avales? ¿Quién se hace responsable de aceptar una garantía trucha entregada en mano?”.

Y agregó: “Pregunto por la posible acción de repetición, ya que por esa acción no hay inmunidad civil ni penal. ¿Desprecian tanto a los integrantes de la Armada que los tratan de espías para defender a una empresa extranjera? ¿Por qué siguen defendiendo los intereses de una empresa privada extranjera que ha incumplido? Tengo más preguntas, pero embargado de espíritu navideño me quedo por acá por ahora”.

Las declaraciones de Díaz ocurren luego de que Presidencia presentara el martes una segunda ampliación de la denuncia penal contra Cardama ante Fiscalía. El propio Díaz había adelantado en el programa Arriba gente de Canal 10 que se incorporaría una pericia solicitada por el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, vinculada a la garantía presentada por la empresa.

Según explicó entonces el jerarca, la pericia concluye que en ese documento “no hay firma digital, que la firma no es original y que hay tres documentos con la misma firma, calcada, en el mismo sello, exactamente en el mismo lugar”. Presidencia ya había presentado una primera ampliación de la denuncia penal el pasado 28 de noviembre, que incluyó un informe de un notario español que apuntaba a la falsedad de la documentación vinculada a la garantía.