Gobierno presentó segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama

El gobierno presentó una segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama , al que el Estado compró patrullas oceánicas. La instancia fue sobre las 11:00 de la mañana de este martes, en Fiscalía, donde concurrieron representantes de Jurídica de Presidencia de la República.

La semana pasada, el prosecretario de presidencia, Jorge Díaz, informó que se agregaría una pericia que el Ministerio de Defensa pidió al Ministerio del Interior. Esta pericia es "sobre el documento específico de garantía, que dice que no hay firma digital. Que la firma no es original y que hay tres documentos con la misma firma, calcada, en el mismo sello, exactamente en el mismo lugar”, indició en entrevista con Arriba Gente de Canal 10.

Presidencia había presentado la primera ampliación de la denuncia penal el 28 de noviembre pasado. Fue entregada en la Fiscalía por representantes del Área Jurídica de Presidencia. El texto incluyó el informe del notario español que apuntaba a la falsedad de los documentos presentados en relación a la garantía.

El prosecretario insistió, en base a informes semanales que recibe Presidencia, que “hay incumplimientos por parte de la empresa” en la construcción de las patrulleras. Recordó que Cardama no tiene experiencia en la creación de esas embarcaciones. Apuntó que hay un “cúmulo de irregularidades” en torno a la compra.

“Si ese cúmulo de irregularidades las hubiésemos hecho nosotros era un escándalo, hubiera ardido Troya”, sostuvo Díaz.

Apuntó que dos de los funcionarios que estuvieron en el Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior y que participaron del caso “están hoy en comisión en el despacho de Javier García”.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, aseguró este lunes que el gobierno "no está dispuesto a dar un paso más en materia de pagos hasta tanto esto (el contrato) que está en un proceso judicial se resuelva".