CASO JONATHAN

"Evidentemente el sistema de prevención no está funcionando bien", dijo Jorge Díaz sobre el homicidio de Jonathan Correa

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, valoró que el ministro del Interior haya ordenado una investigación interna, y dijo que “los demás organismos involucrados” también deberían hacerla.

Jorge Díaz habló del homicidio de Jonathan Correa, hallado muerto en una zanja frente a su casa. Su padre está imputado y en prisión.&nbsp;

Jorge Díaz habló del homicidio de Jonathan Correa, hallado muerto en una zanja frente a su casa. Su padre está imputado y en prisión. 

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fue consultado este miércoles sobre el homicidio de Jonathan Correa a manos de su padre, la semana pasada, cuando había denuncias de malos tratos y violencia intrafamiliar desde noviembre del 2025 por parte de la UTU a la que asistía el adolescente.

Díaz valoró que el ministro del Interior haya ordenado una investigación interna, y dijo que “los demás organismos involucrados” también deberían hacerla. Esto para determinar dónde y quiénes fallaron en la prevención.

“Evidentemente el sistema de prevención no está funcionando bien. Independientemente de este caso, porque también tuvimos otro caso en Mercedes el año pasado”, dijo Díaz en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Tengo una visión bastante crítica de la normativa vigente en cuanto al funcionamiento de prevención y represión de estos hechos. Hay una cuestión de recursos que es verdad y es real, hay una cuestión de recursos que hay que reconocerla, analizarla y verla, pero creo que hay que hacer un análisis profundo de dónde tienen que ir esos recursos. Para eso sirven los Ministerios de Justicia por ejemplo, para hacer un análisis integral, de todas las instituciones para poder ver, para decir, en realidad tenemos que apoyar acá o cambiar esto”, agregó.

Sobre las normas vigentes, entonces apuntó que “probablemente haya que hacer cambios en la normativa”. “Hay una normativa que evidentemente no está funcionando”, concluyó.

