Como cada 20 de Mayo, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizaron la tradicional Marcha del Silencio por la principal avenida de Montevideo.
Una multitud reclamó verdad y justicia por la avenida 18 de Julio en una nueva edición de la Marcha del Silencio
La Organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos junto a otras organizaciones llevaron adelante una multitudinaria convocatoria. La consigna de este año fue "Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas ¿Dónde están?».
La consigna de este año fue "Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas ¿Dónde están?». El punto de encuentro fue en la avenida Rivera y Jackson.
La marcha pasó por la Udelar donde estudiantes y autoridades aguardaban realizando una guardia de honor en las puertas de la institución.
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El rector de la universidad, Héctor Cancela, dijo a Subrayado que es un día muy especial para la sociedad uruguaya y también para la universidad por lo que el Consejo Directivo Central resolvió facilitar la participación de estudiantes, docentes y funcionarios en la marcha.
"Es un momento fuerte para el país. Este reclamo continuo por justicia y verdad y en definitiva también por esa memoria de esas personas que han desaparecido cuya ausencia nos marca y cuya presencia de todas formas reclamamos", indicó.
Luego de pasar por la Facultad de Derecho, los manifestantes continuaron su marcha por 18 de Julio hacia la Intendencia de Montevideo.
Una de las militantes y activistas, María Bellizi, acompañó la convocatoria en vehículo con el cartel con la foto de su hijo Humberto, secuestrado y desaparecido en Buenos Aires en 1977.
Pasada la Intendencia de Montevideo, se comenzaron a nombran uno por uno a los 205 uruguayos desaparecidos con la respuesta de "Presente" por parte de los manifestantes.
La marcha llegó a la plaza Cagancha donde una multitud entonó las estrofas del himno nacional y seguidamente un aplauso dio por finalizada una nueva Marcha del Silencio en reclamo de memoria, verdad y justicia.
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