Una multitud reclamó verdad y justicia por la avenida 18 de Julio en una nueva edición de la Marcha del Silencio

Como cada 20 de Mayo, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizaron la tradicional Marcha del Silencio por la principal avenida de Montevideo.

La consigna de este año fue "Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas ¿Dónde están?». El punto de encuentro fue en la avenida Rivera y Jackson.

La marcha pasó por la Udelar donde estudiantes y autoridades aguardaban realizando una guardia de honor en las puertas de la institución.

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El rector de la universidad, Héctor Cancela, dijo a Subrayado que es un día muy especial para la sociedad uruguaya y también para la universidad por lo que el Consejo Directivo Central resolvió facilitar la participación de estudiantes, docentes y funcionarios en la marcha.

"Es un momento fuerte para el país. Este reclamo continuo por justicia y verdad y en definitiva también por esa memoria de esas personas que han desaparecido cuya ausencia nos marca y cuya presencia de todas formas reclamamos", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2057229968623522201&partner=&hide_thread=false #AHORA | la militante María Bellizi acompaña la marcha en reclamo de justicia por su hijo Humberto, secuestrado y desaparecido en Buenos Aires. pic.twitter.com/z26EYpmTiA — Subrayado (@Subrayado) May 20, 2026

Luego de pasar por la Facultad de Derecho, los manifestantes continuaron su marcha por 18 de Julio hacia la Intendencia de Montevideo.

Una de las militantes y activistas, María Bellizi, acompañó la convocatoria en vehículo con el cartel con la foto de su hijo Humberto, secuestrado y desaparecido en Buenos Aires en 1977.

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Pasada la Intendencia de Montevideo, se comenzaron a nombran uno por uno a los 205 uruguayos desaparecidos con la respuesta de "Presente" por parte de los manifestantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2057248113706909927&partner=&hide_thread=false Pasada la Intendencia de Montevideo se comenzaron a nombran uno por uno a los 205 uruguayos desaparecidos con la respuesta de "Presente" por parte de los manifestantes. pic.twitter.com/uOijZmLLyp — Subrayado (@Subrayado) May 20, 2026

La marcha llegó a la plaza Cagancha donde una multitud entonó las estrofas del himno nacional y seguidamente un aplauso dio por finalizada una nueva Marcha del Silencio en reclamo de memoria, verdad y justicia.