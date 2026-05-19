Aduanas aclaró a qué datos accederá de las tarjetas de los usuarios utilizadas para pagar las compras al exterior

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) salió a aclarar este martes el alcance de la información a la que accederá de los medios de pago utilizados por los usuarios para las compras realizadas por internet en el exterior desde el 1º de mayo, cuando rige el nuevo régimen de franquicias.

"La información proporcionada por los usuarios en el registro respecto a los medios de pago de su titularidad, se utilizará únicamente para verificar que esa información coincida con la declarada en la compra", afirma Aduanas. El destinatario de la encomienda debe coincidir con el titular del medio de pago utilizado para pagar la franquicia.

"El control que se realizará con las entidades emisoras o administradoras de los medios de pago se limitará exclusivamente a validar la concordancia entre los datos informados por el usuario y la titularidad registrada por la entidad emisora, quien únicamente deberá confirmar si dicha información coincide o no con la titularidad del medio de pago informado".

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Aduanas sostiene que el formulario de protección de identidad de los usuarios busca resguardar y proteger sus derechos, fortalecer la seguridad y evitar posibles fraudes o casos de usurpación de identidad. "Se trata exclusivamente de un mecanismo de registro y validación de titularidad, destinado a fortalecer la seguridad y protección de los usuarios", aclara.

Para el registro y declaración de medios de pago y autorización a entidades bancarias, se solicitan cuatro datos: la entidad emisora, el sello de la tarjeta, últimos cuatro números y la fecha de vencimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AduanaURU/status/2056763781909192801&partner=&hide_thread=false Acerca del alcance de la información a la que accederá la Dirección Nacional de Aduanas en las compras y envíos postales internacionales. #Aduana #Declaración #Uruguay #comprasinternacionales pic.twitter.com/kSoOB0Muy2 — Aduanas Uruguay (@AduanaURU) May 19, 2026

NUEVO REGIMEN

Desde el 1º de mayo, cada persona tendrá un cupo anual de hasta 800 dólares que podrá utilizar en uno, dos o tres envíos. Estas compras estarán gravadas con una tasa de IVA de 22%. Si la persona no utiliza el total del cupo anual de 800 dólares, perderá el saldo no usado.

Sin embargo, las compras de hasta 200 dólares realizadas a vendedores con sede fiscal en Estados Unidos podrán quedar exoneradas del impuesto. El vendedor que figure en la factura de compra deberá estar en el registro y tratarse de un vendedor con sede fiscal en Estados Unidos.

Hasta el 1 de julio rige una prórroga para la aplicación efectiva de la exoneración de IVA para las compras realizadas a empresas de Estados Unidos, prevista en la nueva normativa.

Todo envío superior a los 200 dólares pagará IVA, independientemente de su origen. También, estarán gravadas todas las compras del exterior sin excepción hechas fuera de Estados Unidos. Solo abonando el IVA correspondiente a la compra, el paquete podrá ingresar a Uruguay sin más trámites.

Además, a partir de mayo ya no se pagará despacho de importación por compras de hasta 800 dólares y 20 kilos.