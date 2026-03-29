Joaquín Piquerez fue liberado de la selección tras lesión en el tobillo y vuelve a Palmeiras

Joaquín Piquerez fue liberado de la selección uruguaya y regresará a Palmeiras para continuar con su recuperación, luego de sufrir un traumatismo en el tobillo derecho durante el partido del viernes ante Inglaterra.

Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol en un informe sanitario, la decisión se tomó en coordinación con el club brasileño, por lo que el futbolista dejó la concentración celeste en Londres para continuar en Brasil la recuperación.

La lesión se produjo en el comienzo del partido ante Inglaterra, cuando el jugador quedó sentido tras la caída del inglés Noni Madueke sobre su tobillo.

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Uruguay volverá a jugar el martes 31 de marzo ante Argelia a las 15:30 (hora uruguaya) en el Allianz Stadium de Turín.

Más adelante, en el Mundial, la selección debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 en el mismo escenario, y cerrará el grupo ante España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.