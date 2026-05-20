Detuvieron al hombre denunciado por acoso y abuso a adolescentes en el Prado

La Policía detuvo en el mediodía de este miércoles al hombre que buscaba por, al menos, siete denuncias de adolescentes por acoso callejero y abuso en el Prado, desde principios de abril.

El arresto lo hicieron policías de URPM I y de Seccional 5.ª en Guaná y Requena, en Cordón. Tiene 49 años, nueve antecedentes penales y fue usuario de refugios del Mides. Ya estaba identificado y era buscado por la Policía. Será puesto a disposición de la Dirección de Delitos Sexuales y de la Fiscalía especializada.

#AHORA | La Policía detuvo en Cordón al hombre denunciado por acoso sexual en el Prado. El arresto fue en Guaná y Requena. Informa @eugescogna | Más en https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/wbhiG6zAr9

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Los antecedentes del delincuente son por abuso, rapiña, hurto, violencia privada, lesiones personales y autoevasión; este último, porque se fugó de la cárcel de Durazno.

Las adolescentes denunciaron que el hombre se les acercaba en la calle, principalmente en las inmediaciones de liceos y paradas de ómnibus. Según relataron, en algún caso les hizo cinchones en el pelo, les ofrecía su número de teléfono y decía ser contratista de modelos.

Además, señalaron que les sacaba fotos y conversaba con ellas durante varias cuadras.

Subrayado accedió a una filmación registrada el lunes 27 de abril a las 16:45, en la que se observa al hombre caminando en el Prado junto a una adolescente. Varias menores que vieron las imágenes difundidas por la Policía indicaron que se trata de la misma persona.