Nubel Cisneros: muy frío de mañana y de noche, de templado a frío en la tarde, sin lluvias

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, sin lluvias, muy frío de mañana y de noche, con bajas sensaciones térmicas. De tarde sube un poco la temperatura en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta muy fría aún, con restos de nubosidad en la costa este. La tarde continuará fresca con bajas sensaciones térmicas y escasa nubosidad, previéndose pronunciado descenso de temperatura en la noche.

El viernes tendremos un inicio de jornada muy fría a fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá templado en el norte y fresco en el resto del país con cielo escasamente nublado, permaneciendo muy frío en la noche.

El sábado comienza muy frío con heladas agrometeorologicas y posterior formación de bancos de niebla y neblinas aisladas. En la tarde seguirá templado en el norte y litoral fresco en el resto del territorio con buena presencia de Sol, mientras que la noche estará fría. Jueves 21 Zona Norte: máxima 14º y mínima 2º Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º Viernes 22 Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º Zona Sur: máxima 15º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º Sábado 23 Zona Norte: máxima 20º y mínima 9º Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º

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