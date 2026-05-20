Nacional empató sin goles con Universitario de Perú este miércoles en el Gran Parque Central por la fecha 5 del Grupo B de Copa Libertadores y quedó afuera del torneo.
Nacional quedó afuera de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 con Universitario en el Parque Central
Los dirigidos por Jorge Bava estaban obligados a ganar, pero no pudieron quedaron eliminados a falta de una fecha.
Los albos quedaron con 5 puntos en la tabla de posiciones.
Para poder quedarse con el tercer puesto del grupo y tener la chance de jugar la Copa Sudamericana, el tricolor deberá ganarle a Coquimbo Unido el próximo martes de local, además de tener que esperar al ganador de Universitario y Deportes Tolima.
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Nacional lo dio vuelta y derrotó 2-1 a Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Intermedio
El otro caso es conseguir un empate ante los chilenos y esperar que Tolima le gane a Universitario.
El encuentro de esta noche en el Gran Parque Central estuvo arbitrado por el argentino Darío Herrera y el VAR a cargo de Hernán Mastrángelo.
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