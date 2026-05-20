Nacional quedó afuera de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 con Universitario en el Parque Central

Nacional empató sin goles con Universitario de Perú este miércoles en el Gran Parque Central por la fecha 5 del Grupo B de Copa Libertadores y quedó afuera del torneo.

Los albos quedaron con 5 puntos en la tabla de posiciones.

Para poder quedarse con el tercer puesto del grupo y tener la chance de jugar la Copa Sudamericana, el tricolor deberá ganarle a Coquimbo Unido el próximo martes de local, además de tener que esperar al ganador de Universitario y Deportes Tolima.

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El otro caso es conseguir un empate ante los chilenos y esperar que Tolima le gane a Universitario.

El encuentro de esta noche en el Gran Parque Central estuvo arbitrado por el argentino Darío Herrera y el VAR a cargo de Hernán Mastrángelo.