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FECHA 5-GRUPO B

Nacional quedó afuera de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 con Universitario en el Parque Central

Los dirigidos por Jorge Bava estaban obligados a ganar, pero no pudieron quedaron eliminados a falta de una fecha.

Foco Uy

Foco Uy

Nacional empató sin goles con Universitario de Perú este miércoles en el Gran Parque Central por la fecha 5 del Grupo B de Copa Libertadores y quedó afuera del torneo.

Los albos quedaron con 5 puntos en la tabla de posiciones.

Para poder quedarse con el tercer puesto del grupo y tener la chance de jugar la Copa Sudamericana, el tricolor deberá ganarle a Coquimbo Unido el próximo martes de local, además de tener que esperar al ganador de Universitario y Deportes Tolima.

Foco Uy
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Nacional lo dio vuelta y derrotó 2-1 a Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Intermedio

El otro caso es conseguir un empate ante los chilenos y esperar que Tolima le gane a Universitario.

El encuentro de esta noche en el Gran Parque Central estuvo arbitrado por el argentino Darío Herrera y el VAR a cargo de Hernán Mastrángelo.

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