Homicidio en el Prado: lo llevaron al hospital con un golpe en la cabeza y días después descubrieron que fue atacado

Un hombre de 87 años fue ingresado al Hospital Italiano el sábado 9 de mayo por un golpe en la cabeza. Tras su muerte se descubrió que fue asesinado y hay un detenido.

Ese sábado, la víctima fue ingresada en ambulancia al Hospital Italiano, a la una y media de la madrugada, con un golpe en la cabeza. Si bien ingresó a sala, su estado de salud empeoró y, para el mediodía, ya había sido derivada a CTI.

El hombre estuvo una semana en cuidados intensivos, hasta este sábado 16 de mayo cuando casi a las siete de la tarde los médicos constataron su muerte.

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Al otro día, el domingo 17, un funcionario del hospital se presentó en una seccional y realizó una denuncia policial porque, posiblemente, el hombre había sido golpeado durante una rapiña en su casa. El principal sospechoso era un hombre que vivía con él y que llamó a la emergencia médica el 9 de mayo.

La denuncia llegó a investigadores de la zona operacional III, que el domingo fueron a la casa del hombre y se encontraron con el presunto cuidador, un hombre de 52 años que vive en la calle y tiene seis antecedentes penales, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado.

Esta persona les dijo a los policías que vivía hacía un mes con la víctima, quien le había ofrecido quedarse para cuidarlo y hacerle los mandados.

También relató que el día que el hombre se golpeó en la cabeza, él había salido a hacer un mandado y que cuando regresó lo encontró tendido en el piso con un golpe.

Los policías constataron que la vivienda estaba desordenada y faltaban objetos como la válvula de la garrafa, un televisor y un colchón que, según el sospechoso, tiró porque estaban en mal estado.

La Fiscalía de Flagrancia fue informada de esta situación y el mismo domingo 17 dispuso que el presunto cuidador se retire de la casa, incautar las llaves, que Policía Científica realice pericias y hacerle una autopsia al cuerpo.

Este martes, esa autopsia reveló que el hombre de 87 años, en realidad, sufrió una muerte violenta. El caso fue derivado al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que, rápidamente, conformó un equipo para esclarecer lo que había sucedido y Policía Científica volvió a ir a la casa a hacer una reinspección.

En la visita de este martes, los investigadores de Homicidios determinaron que el hombre estaba viviendo con la víctima hacía poco, que era un hombre que vivía en la calle y que en la casa faltaban objetos. Pero el sospechoso no estaba en la vivienda porque así lo había dispuesto la Fiscalía de Flagrancia: que abandone el lugar.

Por lo tanto, los policías buscaron información, identificaron al sospechoso y lo encontraron viviendo en la calle. Fue arrestado y trasladado a una dependencia policial donde los efectivos le tomaron una declaración. Allí, confesó que el 9 de mayo tuvo una discusión con la víctima, que pelearon y que en ese contexto el hombre se golpeó la cabeza. Además, dijo que las pertenencias que faltaban de la casa se las había llevado.

Al arrestado lo investigan ahora por homicidio y fue puesto a disposición de Fiscalía especializada de 2.° turno, a cargo de Mirta Morales.