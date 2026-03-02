Jefe de la ONU pide moderación tras ataques entre Israel y Hezbolá

El secretario general de la ONU , António Guterres, pidió el lunes moderación ante el aumento de los enfrentamientos entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano , en medio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán , según informó su portavoz.

"Estamos muy preocupados por el intercambio de disparos a través de la Línea Azul. La situación sobre el terreno está evolucionando rápidamente y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos", dijo el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric.

"También somos conscientes de los ataques contra Israel reivindicados por Hezbolá y de los ataques israelíes que, según se informa, han causado 31 muertos y muchos más heridos al norte de la Línea Azul en el Líbano. Instamos a la máxima moderación y pedimos a las partes que respeten el acuerdo de cese de hostilidades", señaló.

Los bombardeos israelíes contra bastiones de Hezbolá en Líbano han dejado al menos 52 muertos y 154 heridos, según un nuevo balance oficial publicado este lunes. El anterior recuento registró 31 muertos y 149 heridos. Los ataques en los suburbios de la capital Beirut, y zonas del sur y del este del país, obligaron a 28.500 personas a huir de sus hogares, afirmó la unidad de gestión de catástrofes del gobierno.

Los cuatro objetivos de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump expuso este lunes por primera vez una lista precisa de cuatro objetivos para la guerra en Irán, en una declaración realizada en la Casa Blanca.

Para justificar la operación militar lanzada el sábado, aseguró que había aprovechado la "última y mejor oportunidad" para atacar.

"Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán", declaró Trump, quien habló sobre el conflicto antes de una ceremonia de entrega de condecoraciones.

"Segundo, estamos aniquilando su Armada", añadió.

"Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear", continuó.

"Por último, estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras", concluyó Trump, en referencia a los grupos armados vinculados a Teherán en Oriente Medio, como el Hezbolá libanés o el Hamás palestino.

FUENTE: AFP