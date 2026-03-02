Orsi presenta al Parlamento balance del primer año de gobierno y anuncia proyecto para crear el Ministerio de Justicia. Foto: FocoUy

Al cumplirse el primer año de su gobierno , el presidente Yamandú Orsi presentará un balance de gestión este lunes de noche ante la Asamblea General del Parlamento .

Allí, según adelantaron a Subrayado fuentes oficiales, el mandatario anunciará el envío de un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia .

Este nuevo Ministerio estaba incluido en el programa de gobierno del Frente Amplio y fue anunciado en la campaña electoral del 2024.

La oposición cuestiona la creación de este Ministerio por los cometidos que puede incluir, y porque entienden que al frente de esta nueva cartera estaría el actual prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz, a quien critican por su gestión cuando era Fiscal de Corte, y también por decisiones que ha tomado en el actual gobierno desde su rol en Torre Ejecutiva.

El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado para aprobar este (y otros) proyectos de ley, pero carece de esa ventaja en Diputados, donde debe negociar los dos votos que le faltan.

El discurso

La sesión de la Asamblea General comenzará a las 18:30 y según lo previsto el discurso de Orsi se espera para las 19:15. Como lo establece la Constitución, el presidente debe informar al parlamento sobre la marcha del gobierno.

En este caso Orsi eligió hacerlo a través de un discurso ante los senadores y diputados en lugar de enviar un informe por escrito.

Se espera que el mensaje incluya un balance sobre cómo recibió el país al inicio de su mandato y lo desarrollado durante este primer año de gobierno.

Asi mismo, el mandatario proyectará los planes de trabajo para 2026 y los próximos años de gobierno, con énfasis en temas que han sido centrales en su agenda: infancia, empleo, seguridad, crecimiento económico e inserción internacional.

Este discurso, como es habitual, buscará no solo rendir cuentas sino también reafirmar el compromiso democrático del sistema político uruguayo. En sala habrá representantes de todos los partidos políticos con legisladores en el Parlamento.