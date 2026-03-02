IMM trabaja en operativo especial para mejorar el tránsito en entornos educativos: las recomendaciones

La Intendencia de Montevideo ( IMM ) trabaja en una estrategia para un tránsito ágil y seguro en entornos escolares y realizó una serie de recomendaciones a la ciudadanía.

“La Intendencia de Montevideo viene acompañando el inicio de clases con un operativo especial en relación a los entornos educativos donde se genera mayor congestión en los horarios, principalmente en las primeras horas de la mañana y en la tarde, indicó María Betiana Fajardo, directora de Tránsito de la comuna.

Este operativo incluye presencia de inspectores de tránsito y se busca “corregir conductas, más allá de la fiscalización”, señaló y se refirió al estacionamiento en doble fila o zonas que no corresponden, por ejemplo.

También han tenido reuniones con centros educativos para “puesta a punto” y recibir aportes.

Una de las medidas es que haya horarios diferenciales para el ingreso y salida de los estudiantes, también el uso de calles alternativas y menos transitadas para su ascenso y descenso de los vehículos, personal de las instituciones dispuesto para agilizar los ingresos y egresos, ampliación de reservas de espacio para vehículos particulares en horarios pico, modificaciones en flechamientos.

“En forma complementaria, y en apoyo a esta estrategia, se dispondrá de personal inspectivo que recorrerá los centros educativos en forma periódica, priorizando circuitos donde confluyen varios centros ubicados en zonas con alto flujo de tránsito”, señala la comuna.

Las recomendaciones a las familias de los alumnos tienen que ver con que no se estacionen en doble fila; detenciones breves en sectores reservados; respetar lugares de estacionamiento del transporte escolar; no estacionar en veredas ni en ciclovías y de ser necesario, elegir calles aledañas; cruzar en semáforos, cebras o esquinas; utilizar dentro de los vehículos sistemas de retención infantil adecuados.

A los conductores en general, se les solicita evitar, en lo posible, los entornos educativos en horarios de 8:00 a 9:00 y 16:00 a 17:30. De no poder desviarse de estos puntos, disminuir la velocidad y ceder el paso a peatones.

“Sabemos que el tiempo es importante para las familias, pero creemos que ordena y es priorizable mantenerlos”, añadió la directora sobre estas medidas.