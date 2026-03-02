Donald Trump dijo que "si fuera necesario" enviaría tropas por tierra para invadir Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este lunes que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán "si fuera necesario", en una entrevista con el New York Post.

"No me acobardo respecto a tropas en el terreno, como todos esos presidentes que dicen: 'No habrá tropas en el terreno'. Yo no digo eso", declaró Trump al Post, en una de las varias breves entrevistas que ha concedido desde que lanzó la operación contra Irán el sábado.

"Yo digo 'probablemente no las necesitamos', [o] 'si fuera necesario'", añadió.

El balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta lanzada por sorpresa el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán asciende a 555, según confirmó este lunes la Media Luna Roja Iraní

La organización señaló que 131 ciudades iraníes han sido alcanzadas por los bombardeos y afirmó que "hay más de 100.000 rescatistas en estado de emergencia" para responder a estos incidentes

Por su parte Irán respondió atancando bases militares estadounidenses situadas en Kuwait donde murieron 3 soldados y otros 5 resultaron gravemente heridos. Los ataques iraníes en represalia también se dieron en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia saudita, Jordania e Irak, además de Israel.

Al respecto, el presidente Trump advirtió que la guerra contra Irán puede durar ”cuatro semanas más o menos” y agregó: “Creo que va según lo planeado, aparte de que hemos eliminado a toda su cúpula, es mucho más de lo que pensábamos”.

Aseguró que 48 altos dirigentes iraníes habían sido eliminados, además del ayatolá Alí Jamenei y parte de su familia.

FUENTE: AFP