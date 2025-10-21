RECIBÍ EL NEWSLETTER
RECHAZO A CAMBIOS DEL SECRETO BANCARIO

Javier García: "No dejamos al país sin presupuesto, esperemos que el gobierno con sus actitudes no lo provoque"

El senador Javier García reiteró la negativa de su partido a los cambios en el secreto bancario propuestos por el gobierno, y advirtió que si se vuelve a plantear, pueden faltar sus votos parea el presupuesto.

&nbsp;Javier García, este martes en ADM.

 Javier García, este martes en ADM.

El senador Javier García reiteró el rechazo del Partido Nacional a los cambios en el secreto bancario que propuso el gobierno en el proyecto de ley de presupuesto, y quedaron afuera en lo que aprobó la Cámara de Diputados.

En momentos en que el Senado empieza a debatir el proyecto de presupuesto (tiene 45 días), García advierte que si el gobierno vuelve a plantear las modificaciones ya rechazadas, puede que el Partido Nacional cambie de actitud y no vote el presupuesto en general, como hizo en Diputados.

García dijo este martes durante un desayuno de trabajo convocado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), que los cambios propuestos por el gobierno de Yamandú Orsi al secreto bancario son “una violación a la privacidad y la intimidad, así como una puerta de entrada a una caza de brujas”.

Y agregó: “El artículo 609 del presupuesto, y vaya casualidad, no se votó. Si el Poder Ejecutivo insiste con ello en el Senado dará muestras de una falta de respeto institucional y de no valorar la actitud del Partido Nacional. No dejamos al país sin presupuesto, esperemos que el mismo gobierno con sus actitudes no lo provoque”.

Este mismo martes, minutos antes de la intervención de García en ADM, la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz (MPP) dijo que a su entender los cambios al secreto bancario se discutirán por fuera del presupuesto, en una comisión asesora, debido precisamente a las diferencias y cuestionamientos que surgieron desde la oposición.

“Yo lo dejaría al margen”, dijo Díaz en el programa Arriba Gente de Canal 10, y agregó: “creo que esto debería darse en una discusión con más tiempo”.

