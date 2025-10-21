Los cambios al secreto bancario se discutirán por fuera del presupuesto, según prevé la senadora Bettiana Díaz

Los cambios al secreto bancario que propuso el gobierno en el proyecto de ley de presupuesto se encaminan a quedar afuera de la discusión hasta nuevo aviso por diferencias de fondo con la oposición, según adelantó este martes la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz (MPP), en momentos en que el Senado comienza a discutir el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados.

“Yo lo dejaría al margen”, dijo Díaz en el programa Arriba Gente de Canal 10, y agregó: “Creo que esto debería darse en una discusión con más tiempo, más informada, además hipoteca los acuerdos en el Senado”.

En el Senado el oficialismo tiene mayoría, pero busca acuerdos más amplios para aprobar la ley de presupuesto nacional 2025-2030, por lo que la flexibilización del secreto bancario se discutirá más adelante en comisión, adelantó Díaz.

Seguí leyendo Postergan cambios al secreto bancario y plantearán una nueva redacción al final del debate del presupuesto

El Poder Ejecutivo había planteado que el director de rentas (DGI) pudiera levantar el secreto bancario cuando lo considerara necesario, como una herramientas más en la persecución del lavado de activos.

La oposición cuestionó esta medida que, de acuerdo al articulado propuesto en la ley de presupuesto, no requería autorización judicial.

En la Cámara de Diputados se propuso entonces poner un plazo para que un juez se expida a favor o en contra de levantar el secreto bancario ante el pedido de la DGI, pero eso tampoco conformó a la oposición.

La senadora Díaz entiende ahora que el tema quedará por fuera de la ley de presupuesto, y que se discutirá en una comisión asesora, como la especial de lavado de activos en Diputados.