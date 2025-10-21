"Hay una alta valoración por parte de la sociedad de esta herramienta", dijo Metediera sobre libreta por puntos

La Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ) y el Congreso de Intendentes comienzan a trabajar en la implementación de la libreta de conducir por puntos .

"Una opinión muy positiva, que ahora se refrenda con una encuesta, donde habla que el 44% de las personas encuestadas consideran que la implementación del permiso por puntos va a ser positivos y que el 84% están esperando medidas distintas para tratar de resolver los problemas del tránsito. El 68% está a favor de la implantación del permiso por puntos y además el 22% está todavía en la duda, pero en definitiva no es un número negativo. Hay una alta valoración por parte de la sociedad de esta herramienta", dijo Marcelo Metediera, presidente de la Unasev.

Una delegación busca llevarlo adelante en un procedimiento gradual en los próximos 24 meses y el presidente de la Unasev valoró los resultados de una encuesta realizada por Usina como punto de partida.

Metediera sostuvo que la quita de puntos en la libreta por la utilización del teléfono se mantiene en seis unidades, pese al pedido del presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, para que se reduzca a cuatro puntos.

"El problema del manejo del celular es visible, todo el mundo lo ve, y es un problema en la gran cantidad de siniestros de tránsito que tenemos por despiste", indicó.

PROPUESTA DE DIGITALIZAR LIBRETAS

El edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, trabaja un proyecto para digitalizar la libreta de conducir y de propiedad. La iniciativa también será presentada al Congreso de Intendentes.

"Se evitaría reimpresiones, tener que sacar número e ir a la Intendencia para sacar la libreta de conducir o si yo le presto el vehículo a un amigo o a un pariente, que tenga en su celular la libreta de propiedad evita que se la tenga que dar físicamente. Se evitaría así lo que son las falsificaciones que tanto hemos visto en distintos departamentos", explicó Rodríguez.

Metediera se mostró a favor de digitalizar la libreta y aseguró que él lo planteó en el año 2022 en el Congreso de Intendentes.