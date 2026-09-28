Edil Gonzalo Gómez habló de su vínculo con Pablo Leiva: "No es mi asesor", dijo y reconoció que fue un error contratarlo

El edil del Partido Nacional de Montevideo, Gonzalo Gómez, habló este lunes en conferencia de prensa del caso de Pablo Leiva, uno de sus asesores que fue condenado en una causa de lavado de activos vinculada al narcotráfico.

Gómez se manifestó "profundamente sorprendido" por los hechos ocurridos en el marco de la Operación Trazador y explicó el vínculo laboral que tenía con Leiva. Detalló que en diciembre del año pasado tuvo una baja en su secretaría por motivos personales y que necesitaba incorporar una persona para que realizara diferentes tareas relativas a la representación.

En ese sentido, su secretario, Lucio Leiva, hijo de Pablo Leiva, quien desde que asumió en su cargo integra su equipo en la secretaría y la difusión en redes sociales, y a quien conoce desde hace muchos años y con quien milita en la misma agrupación, le recomendó a su padre.

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Luego vino el receso de la Junta Departamental y al retomar la actividad en marzo, Gómez se abocó a tareas legislativas y de fiscalización de su cargo, como el análisis del presupuesto departamental por más de dos meses, las solicitudes de los préstamos extrapresupuestales de la IMM por otro mes y hasta hace pocas semanas dos meses más de la Rendición de Cuentas de Montevideo.

Gómez es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental, lo que insumió la mayoría del tiempo y, por eso, postergó las tareas asignadas para Pablo Leiva y aseguró que: "las pocas comunicaciones que tuve con él fueron a través de su hijo, que es con quien tengo un vínculo personal y de confianza".

"No es mi asesor", remarcó y aclaró que "es un vínculo de asesoramiento como el resto de los contratos que la Junta Departamental le brinda a los ediles para su labor. No necesariamente de asesoramiento, sino hay también allí contratos de secretarios administrativos o personas que el edil a su entendimiento contrate personas para llevar adelante su labor".

"Asumo el error, hoy aquí, de haber contratado a esta persona a través de la confianza que deposité en Lucio Leiva y que entiendo que de buena fe es que me recomienda a su padre", indicó.

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