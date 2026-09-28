Siniestro en Canelones: un hombre de 47 años cayó en moto fuera de la ruta 49 y falleció en el lugar

Un hombre de 47 años cayó en moto en la ruta 49 y falleció en Canelones.

Las causas del siniestro que llevaron al hombre a caer sobre la franja natural están aún por establecerse, informó la Policía Caminera. Tampoco se conoce el sentido en el que circulaba.

El hecho ocurrió sobre las 15:05 de este lunes, a la altura del kilómetro 9,800, cerca de Los Cerrillos, y el fallecimiento del hombre fue constatado en el lugar.

Temas de la nota siniestro

Canelones