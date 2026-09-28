Un hombre de 47 años cayó en moto en la ruta 49 y falleció en Canelones.
Siniestro en Canelones: un hombre de 47 años cayó en moto fuera de la ruta 49 y falleció en el lugar
Las causas del siniestro están en investigación. El hombre era el único ocupante de la moto que protagonizó el siniestro, cerca de Los Cerrillos.
Las causas del siniestro que llevaron al hombre a caer sobre la franja natural están aún por establecerse, informó la Policía Caminera. Tampoco se conoce el sentido en el que circulaba.
El hecho ocurrió sobre las 15:05 de este lunes, a la altura del kilómetro 9,800, cerca de Los Cerrillos, y el fallecimiento del hombre fue constatado en el lugar.
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