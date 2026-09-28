Diego Forlán hizo cambios y Uruguay goleó 4-1 a Corea: dos de Darwin Núñez, uno De Arrascaeta y otro Guillermo Varela. Foto: AFP

Selección Uruguaya ante Corea del Sur, en el segundo amistoso de Diego Forlán como DT. Foto: Selección Uruguaya (AUF) oficial.

Diego Forlán decidió hacer cambios en el 11 titular de la Selección Uruguaya para su segundo partido como entrenador de la mayor, este lunes de mañana (hora de Uruguay) ante Corea del Sur en amistoso por fecha FIFA.

El debut de Forlán en la Selección fue con derrota ante Japón 1-3 la semana pasada.

Cristopher Fiermarín va al arco en lugar de Santiago Mele. En la defensa entra Guillermo Varela en lugar de Naithan Nández y Joaquín Piqueréz en lugar de Juan Martín Sanabria. Completan la zaga Ronald Araujo y Mathías Olivera, que repiten como titulares.

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En el medio van los mismos cuatro del partido ante Japón: Brian Rodríguez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur (capitán) y Maxi Araújo.

Como delantero repite Darwin Núñez pero sale del equipo Federico Viñas y en su lugar va Giorgian De Arrascaeta.

Primer tiempo

A los 13 minutos llegó (al fin) el gol de Darwin Núñez, que hacía varios partidos no marcaba con Uruguay. Fue el 1-0 y desde ahí mejoró el juego de la Celeste, con presión alta y buena defensa.

Y a los 26 De Arrascaeta puso el 2 a 0 con un gran remate a colocar, contra el palo derecho (izquierdo del arquero). La Celeste confirmó así su mejor juego y superioridad sobre el rival.

Uruguay siguió con el control del partido y en el minuto 43 Guillermo Varela amplió la ventaja con un remate cruzado tras desbordar por derecha y meterse al área. Fue el 3 a 0 y la tranquilidad absoluta para la Selección de Forlán, que mostró en este primer tiempo un cara totalmente distinta a la exhibida ante Japón.

Segundo tiempo

En el segundo tiempo Uruguay siguió con el dominio del partido y en el minuto 62 Darwin puso el 4-0, el segundo para su cuenta personal, confirmando el regreso del goleador.

Poco después llegó la mala noticia para la Celeste, cuando De Arrascaeta resbaló y cayó mal sobre el brazo izquierdo. De inmediato se tomó el brazo con mucho dolor y los compañeros lo rodearon para ayudarlo. Salió tomándose el brazo con muestras de mucho dolor. En su lugar entró Rodrigo Zalazar.

En el minuto 80 Corea puso el descuento: 1-4. Así terminó el partido, con goleada de la Celeste y una mejor imagen respecto al partido de la semana pasada con Japón, que fue derrota 1-3.