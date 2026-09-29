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MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone destacó logros de Uruguay en Cumbre de la OCDE: trazabilidad del ganado, plan Ceibal y nueva matriz energética

El ministro de Economía Gabriel Oddone habló en la apertura de la Cumbre Ministerial de la OCDE que se realiza este martes en Uruguay.

Oddone en la apertura de la Cumbre de la OCDE en Montevideo.

Oddone en la apertura de la Cumbre de la OCDE en Montevideo.

Este martes se realizó la apertura de 11ava. Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE, con un acto en el auditorio del edificio anexo a Torre Ejecutiva, Casa de Gobierno.

En la apertura, el ministro de Economía Gabriel Oddone dijo que Uruguay comenzó “a discutir” la posibilidad de ser miembro de la OCDE, entre otras cosas para estar en el lugar donde se discuten normas internacionales y no tener que solamente aplicarlas, sin tener la posibilidad de participar de su elaboración.

“Ser miembros de una organización como la OCDE es un camino que Uruguay empieza a discutir como elemento central de pertenencia a los lugares en los que en el mundo actual los países tienen que estar”, dijo Oddone en su discurso de apertura de la Cumbre en Montevideo.

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“Participar de la OCDE para un país como Uruguay también nos permite compartir políticas exitosas de largo aliento que Uruguay ha desarrollado en los últimos 30 o 40 años”, agregó el ministro, y destacó tres de esas políticas de Estado.

La primera, la trazabilidad ganadera: “Uruguay es un país capaz de trazar a la perfección todo el proceso de la carne vacuna, que es nuestro principal rubro de exportación”.

La segunda: “A su vez Uruguay cuenta con un plan Ceibal que es un plan de larga consolidación educativa, que nos ha permitido introducir prácticas modernas y tecnologías y nuevas metodologías pedagógicas en el sistema educativo”.

“Y finalmente Uruguay ha desarrollado una transición energética muy relevante en los últimos 15 años. El año pasado el 98% de nuestra generación de energía eléctrica ha sido en base a energías renovables”, agregó Oddone.

El ministro señaló que Uruguay “toma lecciones” en estos foros internacionales, como el de la OCDE, “pero también vuelca experiencias y aprendizajes”.

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