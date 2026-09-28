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DECLARACIÓN DEL FA

El Frente Amplio le pide al Partido Nacional "una explicación clara y elocuente" por el asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos

El Frente Amplio dice que el Partido Nacional tomó decisiones “que avanzan en la dirección adecuada”, pero le solicita explicaciones al Directorio blanco y a su bancada en la Junta Departamental.

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El Frente Amplio publicó este lunes una declaración por el caso del asesor del edil Gonzalo Gómez del Partido Nacional, Pablo Leiva, quien fuera imputado y condenado por lavado de activos en la investigación por la incautación de 250 kilos de pasta base.

En la declaración, el Frente Amplio recuerda que convocó a “una reunión urgente de los partidos políticos con representación parlamentaria para impulsar iniciativas como la regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos”.

Y agrega: “En las últimas horas se hicieron públicas decisiones de la dirección del Partido Nacional que avanzan en la dirección adecuada. En este sentido, solicitamos a sus autoridades una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos que tienen vinculación con un integrante de su directorio. De la misma forma, solicitamos que la bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental de Montevideo brinde explicaciones al cuerpo, despejando dudas sobre los hechos”.

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“Actuamos con la máxima responsabilidad que la ciudadanía nos exige, analizando en profundidad el alcance del hecho concreto, exigiendo transparencia y, sobre todo, impulsando las reformas de fondo que impidan que el crimen organizado condicione la política uruguaya”, finaliza la declaración.

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