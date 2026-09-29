RECIBÍ EL NEWSLETTER
DOS DETENIDOS EN UN CASO y UN CONDENADO EN OTRO

Dos casas fueron asaltadas en balnearios de Canelones en los últimos días: hay dos detenidos y un condenado

En una casa de Jaureguiberry dos delincuentes robaron electrodomésticos y los escondieron en un monte. En otra casa de La Tuna, un ladrón robó un auto y chocó. Lo detuvieron y ya fue condenado.

canelones-policia

Usando guantes y máscaras, dos hombres de 24 y 42 años robaron electrodomésticos y pertenencias de una casa en el balneario Jaureguiberry, en Canelones. Dejaron una garrafa, una cocina, un lavarropas y bolsas en un monte cercano y se fueron.

Los objetos fueron vistos por policías del PADO, que junto a personal de investigaciones montaron una vigilancia en el lugar.

Los delincuentes llegaron con más objetos robados, intentaron fugar de la Policía pero fueron detenidos.

Foto: FocoUy.
Seguí leyendo

Fiscalía de Lavado de Activos abrirá nueva investigación por el caso de Pablo Leiva

Los efectivos encontraron una casa tipo contenedor con las aberturas forzadas de donde, presuntamente, robaron los electrodomésticos. Ambos quedaron a disposición de Fiscalía.

Otro robo se registró en una casa en el balneario La Tuna. Allí un rapiñero de 36 años copó una vivienda, ató de manos y pies a las víctimas, robó una cámara de fotos, documentos y una camioneta.

Cuando se fue en el vehículo robado lo volcó a la altura de Santa Lucía del Este, donde tuvo que pedir asistencia en un supermercado. Dijo que no sabía conducir el vehículo que robó.

Fue condenado a seis años de prisión por haber cometido cuatro rapiñas.

Temas de la nota

Lo más visto

Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil
PRECIOS AL ALZA

Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil
URU 4-1 COR

Diego Forlán hizo cambios y Uruguay goleó 4-1 a Corea: dos de Darwin, uno De Arrascaeta y otro Guillermo Varela
DIJO QUE DESCONOCÍA ACTIVIDAD ILÍCITA DE LEIVA

Edil Gonzalo Gómez habló de su vínculo con Pablo Leiva: "No es mi asesor", dijo y reconoció que fue un error contratarlo
PARTIDO COLORADO

Para Ojeda, el caso del asesor de edil blanco que fue condenado "no significa" que el narco se introdujo en la política
SIGUE EL MAL TIEMPO EN EL NORTE

Doble advertencia naranja y amarilla de Meteorología por tormentas fuertes y severas

Te puede interesar

Lluvias y tormentas durante el martes. Foto: archivo.
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Lluvias y tormentas durante el martes, el miércoles estará frío a templado, con lluvias aisladas en la costa sur
Dos casas fueron asaltadas en balnearios de Canelones en los últimos días: hay dos detenidos y un condenado
DOS DETENIDOS EN UN CASO y UN CONDENADO EN OTRO

Dos casas fueron asaltadas en balnearios de Canelones en los últimos días: hay dos detenidos y un condenado
Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil
PRECIOS AL ALZA

Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil

Dejá tu comentario