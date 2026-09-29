Dos casas fueron asaltadas en balnearios de Canelones en los últimos días: hay dos detenidos y un condenado

Usando guantes y máscaras, dos hombres de 24 y 42 años robaron electrodomésticos y pertenencias de una casa en el balneario Jaureguiberry, en Canelones. Dejaron una garrafa, una cocina, un lavarropas y bolsas en un monte cercano y se fueron.

Los objetos fueron vistos por policías del PADO, que junto a personal de investigaciones montaron una vigilancia en el lugar.

Los delincuentes llegaron con más objetos robados, intentaron fugar de la Policía pero fueron detenidos.

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Los efectivos encontraron una casa tipo contenedor con las aberturas forzadas de donde, presuntamente, robaron los electrodomésticos. Ambos quedaron a disposición de Fiscalía.

Otro robo se registró en una casa en el balneario La Tuna. Allí un rapiñero de 36 años copó una vivienda, ató de manos y pies a las víctimas, robó una cámara de fotos, documentos y una camioneta.

Cuando se fue en el vehículo robado lo volcó a la altura de Santa Lucía del Este, donde tuvo que pedir asistencia en un supermercado. Dijo que no sabía conducir el vehículo que robó.

Fue condenado a seis años de prisión por haber cometido cuatro rapiñas.