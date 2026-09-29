Las lluvias y tormentas seguirán durante toda la jornada de este martes, algunas de forma aislada, según el pronóstico de Nubel Cisneros.
Lluvias y tormentas durante el martes, el miércoles estará frío a templado, con lluvias aisladas en la costa sur
Las lluvias y tormentas seguirán durante todo el martes, algunas aisladas, según el pronóstico de Nubel Cisneros. El miércoles mejora, con frío, pero de noche vuelve a estar inestable la costa sur.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza húmeda e inestable con mucha nubosidad, generando tormentas y lluvias. La tarde seguirá inestable con abundante nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas, mejorando por el suroeste con disminución de nubosidad.
El miércoles tendremos una mañana fría a fresca con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a ligeramente cálido con nuevo pasaje de nubosidad en la noche por la franja costera lo que puede generar lluvias aisladas.
Sábado cálido hasta la tarde, cuando desmejora con lluvias y tormentas desde el norte
El jueves la mañana estará fría con restos de nubosidad en la costa este, con neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá con tiempo estable, presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas bajas en la noche.
Martes 29
Zona Norte: máxima 24º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º
Miércoles 30
Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º
Jueves 1 de octubre
Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º
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