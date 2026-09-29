Lluvias y tormentas durante el martes, el miércoles estará frío a templado, con lluvias aisladas en la costa sur

Lluvias y tormentas durante el martes. Foto: archivo.

Las lluvias y tormentas seguirán durante toda la jornada de este martes, algunas de forma aislada, según el pronóstico de Nubel Cisneros.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza húmeda e inestable con mucha nubosidad, generando tormentas y lluvias. La tarde seguirá inestable con abundante nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas, mejorando por el suroeste con disminución de nubosidad.

El miércoles tendremos una mañana fría a fresca con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a ligeramente cálido con nuevo pasaje de nubosidad en la noche por la franja costera lo que puede generar lluvias aisladas.

El jueves la mañana estará fría con restos de nubosidad en la costa este, con neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá con tiempo estable, presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas bajas en la noche. Martes 29 Zona Norte: máxima 24º y mínima 9º Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Miércoles 30 Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Jueves 1 de octubre Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º

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