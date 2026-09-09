Investigan a una familia por clonación de vehículos y tráfico de armas: hubo 10 allanamientos y 14 detenidos

La Policía detuvo a 14 personas en el marco de 10 allanamientos este miércoles. Los procedimientos se dieron en el marco de una investigación por clonación de vehículos.

La Operación Zama tiene en la mira a una familia investigada por su presunto vínculo con la clonación de vehículos y tráfico de armas. Había cinco órdenes de detención, de las cuales se concretaron cuatro y una permanece requerida.

En el procedimiento fueron incautados tres vehículos de alta gama, una pistola con numeración suprimida, dos chalecos antibalas, dinero, documentación que se presume falsificada y un laboratorio presuntamente montado para esto.

La Fiscalía 12º turno está a cargo del caso.