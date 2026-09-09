Intendentes plantearán a Orsi adelantar obras para prevenir impacto de El Niño y no esperar a responder ante los daños

El presidente Orsi recibirá este jueves de mañana a los 19 intendentes departamentales la estancia oficial de Anchorena, en Colonia.

El encuentro, convocado por el mandatario, se propone avanzar en la estrategia de prevención y mitigación de los daños que se estima provocará el fenómeno climático de El Niño, con inundaciones en varios departamentos y miles de evacuados, según las proyecciones que hizo ya el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Al respecto el gobierno cuenta con apoyo financiera de organismos multilaterales de crédito. En esa línea, los intendentes le pedirán a Orsi que se adelanten partidas para obras de prevención, y no esperar a que los daños ocurran para intentar solucionarlos después.

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Así lo expresó el intendente de Florida Carlos Enciso, presidente del Congreso de Intendentes, en la previa al encuentro del jueves.

En otro orden, el intendente de Paysandú Nicolás Olivera dijo que podría conversar con el presidente Orsi sobre la millonaria inversión de HIF Global y la planta de hidrógeno verde proyectada para su departamento, pero que aún no se concreta.

Al respecto, Olivera entiende que solo falta la decisión del gobierno sobre los temas energéticos de la futura plata para poder anunciar el acuerdo y la instalación de esta industria que se anuncia como la mayor inversión privada en la historia del país.