Una mujer llamó al 911 en la tarde de este viernes para informar que su padre estaba caído, sin vida, dentro de una casa en el barrio La Capuera, Maldonado.
Investigan muerte de un hombre de 78 años hallado con quemaduras en su casa en Maldonado
El hombre fue encontrado por su hija dentro de la vivienda, ya sin vida, con quemaduras en la espalda y la cabeza.
El hombre tenía 78 años. En su cuerpo tenía quemaduras en la espalda y la cabeza y cerca del lugar había una garrafa de tres kilos.
Policía y Fiscalía investigan las circunstancias de la muerte. Policía Científica trabajó en la casa.
Seguí leyendo
Líder criminal de La Teja que estaba preso en Maldonado se fugó durante una salida para ir al dentista
“Se continúa trabajando en el lugar a efectos de establecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento”, informó la Policía.
Temas de la nota
Lo más visto
IMPUTADO POR INTENTO DE FEMICIDIO
Joven que apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina dijo que lo había intentado dos veces antes
USARON UN DRON DE LA POLICÍA
Prefectura y Policía retiran campamentos irregulares en playas de Punta del Este con personas que viven en la calle
OPERACIÓN TRAZADOR
Droga incautada en una casa de Brazo Oriental: condenaron al líder de la banda, su pareja y una tercera persona
FRAY BENTOS
Murió un joven de 17 años que el 10 de setiembre fue chocado por una moto que invadió su senda
droga en una casa
Dejá tu comentario