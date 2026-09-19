Investigan muerte de un hombre de 78 años hallado con quemaduras en su casa en Maldonado

Foto: Subrayado, archivo. La Capuera, barrio en Maldonado.

Una mujer llamó al 911 en la tarde de este viernes para informar que su padre estaba caído, sin vida, dentro de una casa en el barrio La Capuera, Maldonado.

El hombre tenía 78 años. En su cuerpo tenía quemaduras en la espalda y la cabeza y cerca del lugar había una garrafa de tres kilos.

Policía y Fiscalía investigan las circunstancias de la muerte. Policía Científica trabajó en la casa.

“Se continúa trabajando en el lugar a efectos de establecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento”, informó la Policía.

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