Investigan a exdirector de Polo Industrial del Comcar por negociar arma incautada con un preso

El exdirector del Polo Industrial del ex Comcar Willington Sierra es investigado por la presunta negociación con un recluso de un arma de fuego incautada en el centro penitenciario. El caso está siendo investigado por la fiscal Gabriela Fossati luego de que llegara una denuncia anónima por la situación.

Sierra: Bo, escúchame una cosa el tema de la comisión tuya, imposible, demasiado.

Recluso: Yo no entro nada estoy tranquiliazo.

Sierra: Escuchame, la comisión de afuera ya está.

Recluso: Han encontrado pila de veces y no hacen nada...yo sé que es una cagada que me mandé, una cagada.

Sierra: Lo tuyo fue el video, lo tuyo fue el video. Bo, yo lo que te digo es esto: lo que sí, no te voy a tirar allá para abajo, no voy a hacer ningún informe para tu juez, si no te tengo que matar, en todos los sentidos. La vamos a dejar por esa. Te quedas acá y rescatate otra comisión.

Recluso: Ta, yo me manejo ahí, yo pido ahí…Yo soy trabajador Sierra vos sabes siempre me mato laburando.

Sierra: O una cosa u otra, todo no se puede. Es como te digo, si quisiera te la complicaba y ya está y me cagaba de risa, y te di la oportunidad loco. Arreglamos, marchaste, comiste del tupper ahí.

Recluso: ¿Queda interno no? No sale nada.

Sierra: ¿Lo qué?

Recluso: Nada en la tele...no sale nada ni nada.

Sierra: No, ¿y qué va a salir? ¿Lo del arma? Y capaz que sale "se encontró un arma ahí". ¿Vas a dejarla ahí arriba en el techo me dijiste?

Recluso: No, la voy a dejar en el arenero de los gurises.

Sierra: Ta, ta quedamos así. ¿Y para qué querías saber si sale en la tele eso? ¿Por si te perjudica a vos?

Recluso: Claro

Sierra: No, nunca te va a perjudicar, me extraña. Tigre, yo soy grande, yo sé.

Desde el Ministerio del Interior indicaron que el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, dispuso una investigación de urgencia. Además, agregaron que la Dirección de Asuntos Internos oficia de auxiliar de Fiscalía en la órbita penal.