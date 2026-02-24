Vuelta a clases: informe del MEF indica que de 55 artículos analizados, 35 suben de precio este año

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) publicó en las últimas horas un informe de precios de 55 artículos que las familias suelen comprar en la vuelta a clases de niños y adolescentes.

En este informe se comparan precios de 2026 con 2025 y se concluye que 35 subieron de precio y 20 bajaron.

“Los artículos que presentan un incremento mayor en su precio promedio son: hoja cuadriculada Tabaré pack de 48 hojas, marcadores delgados Sylvapen 12 unidades, sacapuntas plástico Maped por unidad, block hojas blancas 1/8 Caballito 20 hojas, y juego de geometría 30 cm Maped”, dice el informe oficial.

“Dentro del grupo de artículos que reducen su precio, se encuentran: cuaderno rayado Papiros espiral 48 hojas, bolígrafo Pilot pack 2 unidades, cuaderno rayado Papiros 48 hojas, goma de borrar, lápiz Bic 1 unidad, y cuadernola Papiros tapa blanda 70 hojas”, detalla el MEF.

Papelería vs. Supermercado

El informe compara también precios entre supermercados y papelerías especializadas.

“De los 48 artículos relevados con presencia en papelerías y en supermercados, los cinco productos que resultan más baratos en papelerías son: sacapuntas, lápiz de escribir, lápiz corrector, resaltador flúor y barra adhesiva.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre papelerías y supermercados de los precios de un kit básico de inicio de clases:

Papelería-Supermercado

¿Más barato por unidad o en pack?

El informe del MEF analizó también algunos precios por unidad y en pack, llegando a la conclusión de que en estos casos específicos es más conveniente comprar por unidad.

“Teniendo en cuenta productos que se venden de manera unitaria y también por pack de varias unidades, no siempre es más barato el producto en pack. Por ejemplo: el precio promedio de un bolígrafo Bic es $28.2, y de un lápiz negro Bic es $20.4, y los packs presentes de los mismos productos cuentan con los siguientes precios promedios: 4 bolígrafos Bic $152.8, y 4 lápices negro Bic $105.7”, dice el informe.

El siguiente cuadro muestra la situación para los artículos que se comercializan de forma unitaria o en pack de varias unidades, según precio promedio:

Unidad-o-Pack

Reporte completo del MEF:

Reporte-Utiles-Escolares-2026

LIBRERÍAS

Con el inicio de clases, las librerías comienzan a aumentar sus ventas recibiendo las listas de materiales indicadas para cada nivel. Diego Costa, referente de librería Pocho, indicó que las ventas se dan en forma presencial como a través de envíos. Hasta el momento, la mayor demanda ha sido de libros de inglés y también de artículos de papelería.

Consultado sobre los precios, Costa afirmó que "hay un pequeño aumento" en algunos productos, pero la mayoría se ha mantenido con respecto al año pasado.

PRECIO UTILES ESCOLARES

Con mochilas listas y muchas expectativas, miles de niños comienzan el próximo lunes un nuevo año escolar. La mayoría extraña a los amigos y el recreo.