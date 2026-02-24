La advertencia amarilla de Meteorología por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes rige para gran parte del país, en una franja diagonal desde Artigas y Salto hasta Treinta y Tres y Rocha (ver mapa abajo).
Gran parte del país bajo advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Meteorología volvió a publicar este martes de tarde una advertencia amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Ahora para gran parte del país.
Según el informe oficial, “una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el Inumet.
