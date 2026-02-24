Anuncian parada de producción en planta de malta cebada en Paysandú; afecta a unos 100 trabajadores

En Paysandú , una de las principales plantas dedicada a la producción de malta cebada anunció una parada en sus operaciones por al menos dos meses. Hay preocupación en el sindicato de trabajadores por un escenario que, señalan, se repite.

“En el día de ayer, en horario de la mañana, la gerencia nos cita de manera urgente a comunicarnos que el 1º de marzo para toda la actividad de la planta de la unidad de acá Ambev-Cympay, en Paysandú. La icónica industria norteña, que hoy por hoy está dedicada a procesar semilla, la cebada malteada, que el producto final es malta”, indicó Eduardo Alza.

En primera instancia, son dos meses, pero no se descartan un tercero y cuarto, aseguró el trabajador. Para el 90% del personal, afectando a unos 100 trabajadores.

“Esto es una medida sistemática que vienen usando en los últimos años. 2024 no sufrimos esto mismo porque hubo catástrofes climáticas en Brasil, donde pararon plantas. En el 2025 pasó algo similar a lo que arrancamos a sufrir este año. 2027 augura que también vamos a pasar por la situación”, aclaró.

“No nos dan un no rotundo” al hablar de posible cierre, dijo el trabajador.

“Ante un escenario de pérdida de competitividad debido a los altos costos de producción y a la incidencia de un tipo de cambio desfavorable para la exportación, Ambev - Cympay realizará un paro de dos meses en la producción de Maltería Paysandú, con el consiguiente envío a seguro de paro de sus colaboradores”, indicaron fuentes de la empresa.

“Esta medida, que se extenderá desde marzo hasta abril inclusive, también fue adoptada en 2025. Al igual que el año pasado, el paro de dos meses en la planta se debe a que el negocio de malterías se enfrenta a un escenario desafiante por los altos costos de producción y logística, por un tipo de cambio a la baja que desalienta las exportaciones y por una caída en la demanda regional de malta”, agregaron las fuentes.