RECIBÍ EL NEWSLETTER
RÍO DE JANEIRO

Liberaron al último hincha de Peñarol que estaba detenido en Brasil desde octubre de 2024

"Ahora a trabajar para asegurar su retorno al país", dijo el abogado Jorge Barrera sobre el caso.

hinchas-rio-de-janeiro-detenidos-incidente-policia

Liberaron a Ezequiel, el último hincha de Peñarol que permanecía preso en Brasil, desde el 23 de octubre de 2024.

Ezequiel es el hincha de Peñarol que fue condenado en Brasil a cumplir 6 años y 3 meses de prisión por los incidentes. El abogado, Jorge Barrera, explicó que su liberación se dio tras la "resolución favorable de un recurso de ejecución penal".

"Ahora a trabajar para asegurar su retorno al país", añadió. "No hay ningún preso más", remarcó.

Leo Fernández le dio la victoria a Peñarol ante Deportivo Maldonado. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Peñarol lo dio vuelta y se quedó con una trabajosa victoria ante Deportivo Maldonado, como local
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeCBarrera/status/2026325825193181516&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario