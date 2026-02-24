Liberaron a Ezequiel, el último hincha de Peñarol que permanecía preso en Brasil, desde el 23 de octubre de 2024.
Liberaron al último hincha de Peñarol que estaba detenido en Brasil desde octubre de 2024
"Ahora a trabajar para asegurar su retorno al país", dijo el abogado Jorge Barrera sobre el caso.
Ezequiel es el hincha de Peñarol que fue condenado en Brasil a cumplir 6 años y 3 meses de prisión por los incidentes. El abogado, Jorge Barrera, explicó que su liberación se dio tras la "resolución favorable de un recurso de ejecución penal".
"Ahora a trabajar para asegurar su retorno al país", añadió. "No hay ningún preso más", remarcó.
Seguí leyendo
Peñarol lo dio vuelta y se quedó con una trabajosa victoria ante Deportivo Maldonado, como local
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha
Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS
Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO
"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES
Dejá tu comentario