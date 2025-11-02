La Policía de Maldonado investiga el hallazgo de restos óseos en el bosque del Arboretum Lussich.
Investigan el hallazgo de restos óseos en bosque del Arboretum Lussich
Fueron encontrados por un senderista en la tarde de este domingo. Fiscalía dispuso distintas pericias para determinar identidad de los restos.
Los huesos (cráneo y posible fémur) fueron hallados por una persona que realizaba senderismo en el bosque del establecimiento, sobre las 15:00 horas de este domingo.
Policía Científica trabajó en el lugar y Fiscalía dispuso distintas pericias para determinar la identidad.
