Investigación por narcotráfico en Tres Ombúes termina con disparos y un detenido

Investigadores de la zona operacional cuatro de Montevideo hicieron este lunes cinco allanamientos en Antonio Zubillaga y José Castro, en el barrio Tres Ombúes , en el marco de una investigación en esa zona, en la que meses atrás se incautó 22 kilos de cocaína, un fusil y otras armas.

Personas baleadas, amenazas, atentados contra policías y disparos en la zona hicieron que los investigadores fueran reuniendo evidencias desde diciembre de 2024 y tras todo un año de investigación, en las que los hechos fueron dejando cada vez más evidencia. Este lunes la Policía llegó al lugar con dos órdenes de detención y el objetivo de encontrar armas y municiones.

Los efectivos allanaron viviendas y un autoservicio, todos ubicados en la misma manzana. En total, encontraron 1.400 municiones, entre ellas, casi 500 de grueso calibre y que se usan en fusiles de guerra. Además, encontraron dos pistolas, un revólver y un trozo de pasta base.

Mientras realizaban los allanamientos, ocurrió algo inusual: dos personas en moto pasaron por la esquina y dispararon en ráfaga.

En la escena quedaron varios casquillos de bala y una persona que estaba parada allí recibió un disparo en la pierna. Esa persona fue trasladada al hospital del Cerro, se recuperó y fue detenido, porque era uno de los objetivos de los allanamientos. La segunda persona a la que los policías buscaban permanece requerido.

Mientras tanto, las dos personas que pasaron en moto y dispararon también están identificadas, señalaron fuentes del caso a Subrayado.

Policía Científica trabajó en la escena de la balacera y, a su vez, realizó pericias sobre lo incautado en los allanamientos. El detenido será puesto a disposición de Fiscalía.