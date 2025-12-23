RECIBÍ EL NEWSLETTER
Operativo policial

Investigación por narcotráfico en Tres Ombúes termina con disparos y un detenido

La Policía hizo cinco allanamientos en Tres Ombúes tras recabar evidencia sobre narcotráfico en la zona. Esto es lo que se sabe al momento.

Allanamientos en Tres Ombúes este lunes.

Foto: Subrayado. Allanamientos en Tres Ombúes este lunes.

Foto: Subrayado. Allanamientos en Tres Ombúes este lunes.

Investigadores de la zona operacional cuatro de Montevideo hicieron este lunes cinco allanamientos en Antonio Zubillaga y José Castro, en el barrio Tres Ombúes, en el marco de una investigación en esa zona, en la que meses atrás se incautó 22 kilos de cocaína, un fusil y otras armas.

Personas baleadas, amenazas, atentados contra policías y disparos en la zona hicieron que los investigadores fueran reuniendo evidencias desde diciembre de 2024 y tras todo un año de investigación, en las que los hechos fueron dejando cada vez más evidencia. Este lunes la Policía llegó al lugar con dos órdenes de detención y el objetivo de encontrar armas y municiones.

Los efectivos allanaron viviendas y un autoservicio, todos ubicados en la misma manzana. En total, encontraron 1.400 municiones, entre ellas, casi 500 de grueso calibre y que se usan en fusiles de guerra. Además, encontraron dos pistolas, un revólver y un trozo de pasta base.

Seguí leyendo

Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco

Mientras realizaban los allanamientos, ocurrió algo inusual: dos personas en moto pasaron por la esquina y dispararon en ráfaga.

En la escena quedaron varios casquillos de bala y una persona que estaba parada allí recibió un disparo en la pierna. Esa persona fue trasladada al hospital del Cerro, se recuperó y fue detenido, porque era uno de los objetivos de los allanamientos. La segunda persona a la que los policías buscaban permanece requerido.

Mientras tanto, las dos personas que pasaron en moto y dispararon también están identificadas, señalaron fuentes del caso a Subrayado.

Policía Científica trabajó en la escena de la balacera y, a su vez, realizó pericias sobre lo incautado en los allanamientos. El detenido será puesto a disposición de Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy.
pronóstico

Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
HOMENAJE

Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"
SAN JAVIER

"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia
Instituto Técnico Forense

Drogas incautadas en Uruguay: identifican cocaínas con hasta cinco ingredientes, incluido un antiparasitario veterinario
METEOROLOGÍA

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos

Te puede interesar

Gobierno presentó segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama
PODER EJECUTIVO

Gobierno presentó segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama
Informe especial

Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco

Rodrigo Lescano se encargaba de la logística de la banda de los Suárez y tiene un vínculo muy cercano con Betito, con quien coincidió en el ambiente del fútbol.

Sarampión en Uruguay: Hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos
REPORTE DEL MSP

Sarampión en Uruguay: Hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos

Dejá tu comentario