INUMET

Meteorología prevé un "río atmosférico" en Uruguay, con lluvias y tormentas aisladas

El Instituto Uruguayo de Meteorología explicó de qué se trata el fenómeno asociado a "frentes fríos".

lluvia-paysandu-24-mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió por “ríos atmosféricos” que afectarán a Uruguay en los próximos días.

Este fenómeno se trata de "’corredores’ de vapor de agua que se asocian a frentes fríos y pueden favorecer lluvias intensas”, indica el comunicado y aclara que “no todos generan impactos: muchos aportan precipitaciones beneficiosas y son clave para el abastecimiento de agua”.

El anuncio de Meteorología indica que Uruguay se verá afectado “de forma parcial” por estos “ríos atmosféricos” con “ocurrencia de lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas”.

